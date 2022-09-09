حصلت على 99% في الثانوية.. نصيحة راعية الأغنام "ذكى" لمواجهة الصعوبات

ومهما كانت الظروف المادية صعبة، والإمكانيات قليلة، دعت راعية الأغنام "ذكى" كل طالب وطالبة في الوطن العربي إلى التغلب على كل المعوقات والصعوبات التي قد تقف عائقًا أمام تحقيق أحلامهم وطموحاتهم وآمالهم، وذلك من خلال تغيير طريقة تفكيرهم في كيفية التعامل مع هذه العقبات، والعمل على تحويلها إلى قوة دافعة لتحقيق النجاح والإنجاز.