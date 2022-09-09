حصلت على 99% في الثانوية.. نصيحة راعية الأغنام "ذكى" لمواجهة الصعوبات
اجتازت راعية الأغنام "ذكى" الثانوية العامة وهي ترعى أغنامها بنسبة 99% في الفرع العلمي.
وتفصيلاً، تغلَّبت الطالبة الحاصلة على الترتيب الأول في محافظة عجلون الأردنية على صعوبات الحياة، والتوفيق بين دراستها وعملها في تربية ورعاية المواشي التي تأخذ منها جهدًا ووقتًا طويلاً، مشيرة في حديثها لبرنامج mbc في أسبوع إلى أنها حققت حلمها وطموحها بدراسة الطب البشري في جامعة العلوم والتكنولوجيا.
ومهما كانت الظروف المادية صعبة، والإمكانيات قليلة، دعت راعية الأغنام "ذكى" كل طالب وطالبة في الوطن العربي إلى التغلب على كل المعوقات والصعوبات التي قد تقف عائقًا أمام تحقيق أحلامهم وطموحاتهم وآمالهم، وذلك من خلال تغيير طريقة تفكيرهم في كيفية التعامل مع هذه العقبات، والعمل على تحويلها إلى قوة دافعة لتحقيق النجاح والإنجاز.
بدورها، عبَّرت والدتها عن فخرها بابنتها التي كانت متفوقة منذ صغرها، والأولى على صفها، إلى جانب مساهمتها معهم في العمل وتدبير شؤون حياتهم ومعاشهم.