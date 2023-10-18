سفن وقوارب ومطاط ولدائن.. إليك أبرز السلع المتبادلة بين السعودية وسنغافورة

شكَّلت أول زيارة في التاريخ لرئيس سنغافوري إلى السعودية، حملت توقيع السيدة حليمة يعقوب عام 2019م، دفعة غير مسبوقة للعلاقات بين الرياض وسنغافورة، ومنذ ذلك الحين شهدت الشراكة الثنائية تطورًا متسارعًا في مجالات عدة.