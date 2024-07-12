آفاق استثمارية.. ملاك إبل يثمنون "زيادة مراكز التتويج بمهرجان المؤسس والجادة"

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين قد أعلن مساء أمس الخميس، إنه تزامناً مع ‎عام الإبل 2024 ودعماً للإبل وملّاكها ومحبيها؛ فقد تم رفع أعداد المتوجين في جميع فئات الفردي والجمل في ‎"مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل" في نسخته التاسعة إلى 10 مراكز بدلاً من 5 مراكز، ورفع أعداد المتوجين في فئة الفحل المنتج في ⁧مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في النسخة القادمة⁩ و⁧جادة الإبل بالطائف⁩ إلى 5 مراكز بدلاً من 3 مراكز، بالإضافة إلى استحداث فئة السواحل والأصائل المهجنة في جادة الطائف.