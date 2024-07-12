آفاق استثمارية.. ملاك إبل يثمنون "زيادة مراكز التتويج بمهرجان المؤسس والجادة"

رحب ملاك الإبل بإعلان رئيس نادي الإبل فهد بن بن فلاح بن حلثين، بزيادة مراكز التتويج في عدد من المنافسات بأشواط مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته التاسعة القادمة، مشيرين إلى أن تلك المبادرة ستشكل موردًا اقتصاديًا مهمًا وستنعش سوق الإبل بشكل كبير.
ويقول مالك الإبل وقيان الدوسري: "رئيس نادي الإبل يعرف ما يحتاجه ملاك الإبل، ويلبي احتياجاتهم ويسعى في كل عام إلى إحداث قرارات تشجيعية وتحفيزية تسهم في رفع القيمة السوقية للإبل في شتى فئاتها، ولعل آخر مبادراته إعلان زيادة مراكز التتويج في فئة الفحل المنتج إلى خمسة مراكز، وأشواط الفردي والجمل لعشر مراكز".
وأشاد مالك الإبل سعود العتيبي بقرار استحداث أشواط لفئة السواحل والأصايل المهجنة في منافسات جادة الإبل بالطائف، مشيراً إلى أن ذلك القرار داعم للملاك ومشجع على الاستثمار في هذه الفئة التي تمتلك شريحة كبيرة من المحبين لها والمستثمرين فيها.
وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين قد أعلن مساء أمس الخميس، إنه تزامناً مع عام الإبل 2024 ودعماً للإبل وملّاكها ومحبيها؛ فقد تم رفع أعداد المتوجين في جميع فئات الفردي والجمل في "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل" في نسخته التاسعة إلى 10 مراكز بدلاً من 5 مراكز، ورفع أعداد المتوجين في فئة الفحل المنتج في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في النسخة القادمة وجادة الإبل بالطائف إلى 5 مراكز بدلاً من 3 مراكز، بالإضافة إلى استحداث فئة السواحل والأصائل المهجنة في جادة الطائف.