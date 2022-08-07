المن الكبير 550 ريالاً.. أسواق أسماك الشرقية تنتعش بوفرة صيد الروبيان

من جانبه، بيّن صائد الأسماك والروبيان علي عبدالكريم، أن الخليج العربي من شمال محافظة الجبيل إلى سواحل محافظة سلوى يمتاز بعديدٍ من مباحر الصيد التي تحوي أنواعاً مختلفة من الروبيان التي يتباين فيها الحجم واللون بحسب مكان الصيد وعمق المبحر الذي تعيش فيه ونوع العشب الذي يتغذى عليه، مؤكدًا أن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنع صيد الروبيان ستة أشهر من كل عام يعطي فرصة للروبيان للتكاثر والاستدامة والمحافظة عليه للأجيال القادمة.