"التراث" توقّع مذكرة تفاهم مع البنك الأهلي لدعم القطاع الحِرفي

وتضمنت المذكرة تعاون الطرفين في مجال التدريب الحرفي من خلال تقديم حزمة من الخدمات والبرامج التدريبية والتأهيلية المطورة في مجال الحرف والصناعات اليدوية؛ لرفع مستوى جودة الإنتاج الحرفي في المملكة، وبحث إمكان إيجاد قنوات جديدة ومنافذ بيع مبتكرة وفتح فرص تسويقية متنوعة لعرض وتسويق المنتجات الوطنية ودعم المشاريع المحلية بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، سواء على مستوى المملكة أو خارجها.