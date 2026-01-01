جامعة الملك فيصل تُتوَّج بجائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني ضمن مسار صناعة الأثر لعام 2025

برعاية معالي وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان، حصدت جامعة الملك فيصل جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني ضمن مسار صناعة الأثر - فرع المحتوى التعليمي المفتوح - تأكيدًا على حضورها ضمن الجهات الوطنية الأكثر فاعلية في تحقيق نتائج تعليمية ملموسة في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني، وذلك خلال حفل التكريم الذي نظّمه المركز يوم الأربعاء 11 رجب 1447هـ، الموافق 31 ديسمبر 2025م، في مدينة الرياض.
وأكد سعادة رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبوزناده، أن هذا التتويج يجسّد التزام جامعة الملك فيصل بتطوير نماذج تعليمية مبتكرة ومستدامة، ويعكس نضج تجربتها في تصميم وتطبيق حلول تعليمية رقمية أسهمت في تحسين تجربة التعلم، وتوسيع الوصول إلى المعرفة، ودعم التحول في أنماط التعليم، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري ورفع موثوقية التعليم الإلكتروني.
من جهته، أوضح سعادة عميد عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات، الدكتور علي بن سعيد الزهراني، أن ما تحقق يُعد نتاج خبرة تراكمية تمتد لأكثر من 16 عامًا في مجال التعليم عن بُعد، مدعومة بمنظومة متكاملة لإنتاج وإتاحة الموارد التعليمية المفتوحة، وبنية تقنية حديثة أسهمت في رفع جودة المحتوى وضمان استدامة نتائجه التعليمية.
وتعد جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني إحدى مبادرات المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وقد أُطلقت عام 2023م، وتُمنح سنويًا عبر ثلاثة مسارات رئيسية هي: مسار الحلول الرقمية، ومسار تجربة التعلم، ومسار صناعة الأثر، بما يعكس شمولية الجائزة وتنوع مجالات التميز في منظومة التعليم والتدريب الإلكتروني على المستوى الوطني.
ويُذكر أنه تم خلال الحفل إطلاق مبادرة "ائتلاف الجامعات"، بمشاركة جامعة الملك فيصل، بوصفها تحالفًا وطنيًا جديدًا يهدف إلى تعزيز تكامل الجامعات في مشاركة الموارد التعليمية الرقمية.