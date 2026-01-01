جامعة الملك فيصل تُتوَّج بجائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني ضمن مسار صناعة الأثر لعام 2025

برعاية معالي وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان، حصدت جامعة الملك فيصل جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني ضمن مسار صناعة الأثر - فرع المحتوى التعليمي المفتوح - تأكيدًا على حضورها ضمن الجهات الوطنية الأكثر فاعلية في تحقيق نتائج تعليمية ملموسة في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني، وذلك خلال حفل التكريم الذي نظّمه المركز يوم الأربعاء 11 رجب 1447هـ، الموافق 31 ديسمبر 2025م، في مدينة الرياض.