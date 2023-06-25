"الشؤون الإسلامية" تفتح أبواب "مسجد الخيف" بمشعر منى لاستقبال الحجاج في يوم التروية

ويُعد مسجد الخيف محل اهتمام وعناية خلفاء المسلمين على مر التاريخ، كما شهد في عهد الدولة السعودية أكبر توسعة في تاريخه، وذلك في عام 1407هـ، حيث تبلغ مساحته 23.500 متر مربع، ويتسع لـ25.000 ألف مصلٍّ، وبه أربع منارات، كما زُود بجميع المستلزمات من إضاءة وتكييف وفرش، ومجمع لدورات المياه يحتوي على 1700 دورة مياه.