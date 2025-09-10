الشراكات المجتمعية في "بر جدة": تجارب تنموية ملهمة تثري استراتيجيات "التمكين والأثر"

وتُعدُّ الشراكات في القطاع غير الربحي رافعة استراتيجية لتحقيق أهداف الرؤية إذ إنها تضيف قيمة في توسيع الأثر، ورفع الكفاءة وتعزيز الاستدامة خاصة حين تتحول هذه الشراكات الى منظومة تكاملية تترجم الموارد الى أنشطة ثم مخرجات ونتائج ملموسة، وتشكل جسراً بين الطموحات والقدرات لتصبح معها الأفكار أكثر إبداعاً والإنجازات أكثر تأثيراً في ظل هذه الأطياف من الرؤى المشتركة التي تثري مشروع التنمية وتحقق عائداً على الاستثمار الاجتماعي، بعد أن أثبت القطاع غير الربحي أنه أضحي كيانات واعدة تدفع بعجلة النمو والازدهار وتساهم في زيادة الناتج المحلي، وكما قيل: "القوة الحقيقية تكمن في من يسير معنا، لا من يسير وحده".