المخرجة البحرينية "إيناس يعقوب" لـ"سبق": إطلاق سلسلة رسوم متحركة جديدة من إنتاج "شاهد" قبل نهاية العام الحالي

في إنجاز خليجي عربي، حصلت المخرجة البحرينية إيناس يعقوب، المصنفة الرابعة عالميًّا في صناعة الرسوم المتحركة بالإعلام الموجَّه، على جائزتين في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22، الذي اختتم أعماله السبت في عاصمة الإعلام العربي "الرياض".
وكانت الجائزة الأولي من إنتاج شركة بيبي كلاي لمملكة البحرين عن مسلسل "سر الكهف"، والثانية عن مسلسل "عالم جلوبي الملون" من إنتاج منصة شاهد (المملكة العربية السعودية) عن الفئة الرسوم المتحركة نفسها.
وتسعى المخرجة إيناس يعقوب إلى تقديم الصناعة الأفضل في المجال الأصعب في عالم الأنميشن، ورفع اسم مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية عاليًا في المحافل العربية والدولية.
وكشفت يعقوب لـ"سبق" عن أن مسلسل "عالم جلوبي الملون" موجَّه للأطفال من عمر 3 سنوات، ويقدَّم بطابع عربي بنكهة عالمية؛ إذ يمكن للأطفال في كل مكان بالعالم استيعابه ومشاهدته.
وأشارت إلى أن المسلسل يتحدث عن مشاكل الطفل في هذا العمر؛ ليتعلم من المواقف التي تحدث لشخصية العمل "البقرة".
وعن الصعوبات التي واجهتهم ذكرت المخرجة يعقوب أنها تمثَّلت في بناء أرضية للعمل، واختيار المواضيع والشخصيات والأداء الصوتي، والمحافظة على جودة عالية تليق بمنصة شاهد.
وكشفت المخرجة يعقوب لـ"سبق" عن أن هناك سلسلة جديدة من أعمال الرسوم المتحركة من إنتاج منصة شاهد قبل نهاية العام الميلادي الجاري 2022؛ للاستمرار في مبادرة #محتوى_آمن_للأطفال التي أطلقها رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC ، الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم؛ للحفاظ على الهوية العربية والخليجية بطريقة عالمية.
وكشفت المخرجة إيناس يعقوب أن الموسم الثاني من مسلسل "سر الكهف" خلال رمضان المقبل سيحمل مفاجأة غريبة غير متوقعة.
وأوضحت أن فكرة المسلسل تتناول معرفة الأحجار النفيسة والنادرة التي تزخر بها الأرض، ومن خلال المغامرات التي يخوضها أبطاله الستة في عوالم فانتازية غريبة ومثيرة يتم التعرف على الأماكن التي تشتهر فيها هذه الأحجار الثمينة، وفوائدها، واستخداماتها العلاجية، وأهميتها في حياتنا، بطريقة سلسة وخفيفة وأخّاذة، بعيدًا عن الأسلوب التقليدي التلقيني المباشر.
واختُتم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الـ 22 السبت بعد إقامته على مدى أربعة أيام خلال الفترة من 9-12 نوفمبر تحت شعار «الإعلام في عالم يتشكل». وشهد جملة من الأعمال الفنية والعلمية والمبادرات، وأكثر من 30 ورشة عمل وجلسة، نوقشت فيها جميع الموضوعات المتعلقة بالإنتاج التلفزيوني والإذاعي، والإعلام الرياضي والنجومية، إضافة إلى مشاركة المرأة ودورها في السينما، وقضاياها عبر التاريخ، وورش عمل تتمحور حول صناعة الأفلام والعمل الإعلامي المستقل، وغيرها من الموضوعات.
وتزامنًا مع المهرجان تم تدشين معرض مستقبل الإعلام، بحضور أكثر من 15 ألف مشارك وألف إعلامي من مختلف دول العالم، و200 شركة إنتاج، يمثلون أهم المنظمات والهيئات الإعلامية الإقليمية والدولية.