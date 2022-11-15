المخرجة البحرينية "إيناس يعقوب" لـ"سبق": إطلاق سلسلة رسوم متحركة جديدة من إنتاج "شاهد" قبل نهاية العام الحالي

وأوضحت أن فكرة المسلسل تتناول معرفة الأحجار النفيسة والنادرة التي تزخر بها الأرض، ومن خلال المغامرات التي يخوضها أبطاله الستة في عوالم فانتازية غريبة ومثيرة يتم التعرف على الأماكن التي تشتهر فيها هذه الأحجار الثمينة، وفوائدها، واستخداماتها العلاجية، وأهميتها في حياتنا، بطريقة سلسة وخفيفة وأخّاذة، بعيدًا عن الأسلوب التقليدي التلقيني المباشر.