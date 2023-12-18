الصراع في فلسطين ديني عقائدي.. "ابن بخيت": 3 أسباب جعلت العرب ينظرون للقضية الفلسطينية من زاوية خاطئة

ويطالب "ابن بخيت" بالتوقف أمام البعد الديني للقضية، ويقول: "تجاهُلنا رؤية البعد الديني في القضية الفلسطينية يعود إلى إسباغ مفهومنا للدين الإسلامي على الأديان الأخرى، فنحن نرى أن الغرب تخلّى عن الدين بما عرف بعصر الأنوار، والحقيقة غير ذلك. الغرب تخلى عن سلطة الكنيسة. عندما ننظر إلى الحريات التي تتمتع بها المجتمعات الغربية كحرية المرأة وحرية الرأي وحرية الممارسة الجنسية خارج إطار الزواج وحرية الشذوذ، بل السخرية من رجال الدين والكنيسة ثم نقارن ذلك باحترامنا للشعائر والمؤسسات الاجتماعية المختلفة سنظن أن الدين خرج من حياة الناس في الغرب وهذا غير صحيح، فالصراع الدائر في فلسطين هو صراع ديني عقدي مؤمن بعدة قوانين صارمة، سنتها أعلى دوائر التشريع في البلدان الغربية؛ من أهمها قوانين العداء لليهود، ونقد إسرائيل أو إدانتها في أي مكان، وقانون إنكار المحرقة، وتتمتع إسرائيل بحماية مطلقة حتى وإن اجترحت جرائم ضد الإنسانية وضد حقوق الإنسان. فهي متعالية على القيم الدنيوية ولا يتعالى على القيم الدنيوية إلا القيم الدينية. فالمسيح سيتوقف عن المجيء لهداية البشر آخر الزمان إذا هرب اليهود من فلسطين. هذا يفسر لماذا هرع الغرب ببوارجه وزعمائه بعد عملية حماس في السابع من أكتوبر التي كشفت تدني مستوى الجيش الإسرائيلي وزيف أسطورة الموساد.. هذه البوارج وحاملات الطائرات لم تأت لحماية إسرائيل من جيرانها أو من حزب الله فقط. ولكن الشعب الإسرائيلي شعب هش. كل مواطن في إسرائيل له وطن آخر يهدد بالعودة إليه. هذه الفزعة غير المسبوقة رسالة له (وليست للأعداء): إن جيشك ليس وحده في المعركة مع العماليق".