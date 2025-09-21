جمعية البر بالرياض تُنتج فيلمًا وطنيًا يوثق مسيرتها منذ تأسيسها على يد الملك سلمان

أنتجت جمعية البر بالرياض فيلمًا وثائقيًا خاصًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، استعرضت فيه مسيرتها الممتدة لأكثر من سبعين عامًا، بدءًا من نشأتها عام 1374هـ على يد مؤسسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله– عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض ورئيسًا لمجلس إدارة الجمعية.