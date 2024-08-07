الرابع منذ تأسيسها.. تعيين البروفيسور إدوارد بيرن رئيساً لجامعة كاوست

بهذه المناسبة، أعرب البروفيسور بيرن؛ عن سعادته قائلًا: "بينما تنطلق الجامعة نحو حقبة جديدة من خلال تنفيذ إستراتيجية "الأثر المتسارع"، يشرفني أن أكون جزءاً من مجتمع أكاديمي هو في طليعة ترجمة الأبحاث إلى ابتكارات ذات عائدٍ اقتصادي لمصلحة المجتمعات في أنحاء المملكة العربية السعودية والعالم، واستناداً إلى مسيرتي المهنية الواسعة في قيادة جامعات عالمية مرموقة، فإنني سعيدٌ بفرصة قيادة جامعة تضع على عاتقها تمهيد الطريق للتقدُّم المستقبلي، وتحقيق الاكتشافات العلمية التي ستقود الغد".