مستفيدو "مبادرة طريق مكة" يواصلون توافدهم إلى المملكة عبر الناقل الجوي السعودي "طيران ناس" من ساحل العاج

وأعرب بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس، عن سعادته بالتكامل مع الجهات الحكومية المشاركة في المبادرة في تسهيل وتيسير نقل الحجاج الذين وصلوا من كوت ديفوار، مؤكدًا أن المؤسسات الحكومية والخاصة تشرف جميعا بتقديم خدماتها لضيوف الرحمن من كل البقاع، مبينًا أنهم بصدد نقل أكثر من 100 ألف حاج من 13 دولة خلال موسم الحج، ليصل العدد الإجمالي للحجاج والمعتمرين الذين نقلهم طيران ناس إلى أكثر من مليوني حاج منذ إطلاقه في عام 2007.