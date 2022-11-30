وفاة مشهور "سناب شات" أبوفيصل بأزمة قلبية

وكان "أبوفيصل" قد نشر على حسابه في "سناب شات"، قبل 16 ساعة من تعرضه للأزمة القلبية، إحدى الطرف التي اشتهر بها، حيث نشر: "لو ما حصّلت مكان في القلب، لا تنزل للكبد الله يبارك فيك".