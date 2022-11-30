وفاة مشهور "سناب شات" أبوفيصل بأزمة قلبية

توفي مشهور "سناب شات"، حسين بن شجاع الشريف، المشهور بـ"أبوفيصل" بعد تعرضه لأزمة قلبية مساء أمس.
واشتهر "أبوفيصل" في موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" بأسلوبه الفكاهي ونشر الطرفة لإسعاد متابعيه من السعودية والخليج والوطن العربي، وكان ذلك في عام 2017م.
وكان "أبوفيصل" قد نشر على حسابه في "سناب شات"، قبل 16 ساعة من تعرضه للأزمة القلبية، إحدى الطرف التي اشتهر بها، حيث نشر: "لو ما حصّلت مكان في القلب، لا تنزل للكبد الله يبارك فيك".
وقدّم المشاهير ومحبو وجماهير "أبوفيصل" التعازي لأهله وذويه صباح اليوم، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.