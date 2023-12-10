شاقة ومربحة جداً.. مصائد النحل في جبل "أحد ثربان" بين "المُغلقة" و"العين الحارّة"!

وأكّد أحد سكان أحد ثربان موسى الشهري، أن معظم تلك المناحل تعود لفترات زمنية قديمة، وبعضها لا يُعرف متى وضعتْ ولا كيف تمّ الوصول إلى تلك الأماكن الوعرة، لكنهم يشيرون إلى أن الهدف من وضعها هو جلب جموع النحل المهاجرة التي تفضل ـبفطرتها- الأماكن المحصنة في الجبال والكهوف الصغيرة، إضافة إلى حماية "العيدان" من التلف أو الاعتداء من الحيوانات أو السرقة.