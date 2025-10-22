بعد التصنيف العالمي لمكة المكرمة.. "برجس": فرص استثمارية واعدة في قطاع العمرة والهدف 30 مليون زائر

ويعرض الكاتب فرصًا واضحة، قائلًا: «28٪ من إجمالي المعتمرين يأتون من دول ذات دخل مرتفع ومتوسط، وحوالي 53٪ من المسافرين المسلمين مهتمون باستكشاف المواقع الأثرية الإسلامية بعد أداء العمرة». ويشير إلى أن الولايات المتحدة لم تستغل الفرصة بعد، فعدد المعتمرين القادمين منها لا يتجاوز 2٪ من الإجمالي، رغم التوقعات بأن يصبح المسلمون ثاني أكبر مجموعة دينية فيها بحلول عام 2040م.