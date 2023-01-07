"وزير الأوقاف المصري": حج المرأة دون محرم نوعٌ من التيسير ويتسق وفقه الواقع

أكّد وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة؛ دعم قرار المملكة المتضمن السماح للمرأة بالحج دون محرم، باعتباره باباً من أبواب التيسير على كل امرأة تريد الحج والعمرة، ويتسق مع فقه الواقع وروح الشريعة.
وقال جمعة في تغريدة على حسابه بتويتر "ندعم بشدة السماح للمرأة بأداء فريضة الحج دون الحاجة إلى مصاحبة محرم لها، وهو باب من أبواب التيسير على مَن تريد أداء شعيرة الحج أو العمرة".
وأضاف جمعة "هذه الخطوة تتسق مع مراعاة فقه الواقع وروح الشريعة السمحة.
جديرٌ بالذكر أن وزارة الحج والعمرة أعلنت السماح للمرأة بالحج من دون محرم، وأكّد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط؛ عدم اشتراط المحرم في حج هذا العام.