"وزير الأوقاف المصري": حج المرأة دون محرم نوعٌ من التيسير ويتسق وفقه الواقع

وقال جمعة في تغريدة على حسابه بتويتر "ندعم بشدة السماح للمرأة بأداء فريضة الحج دون الحاجة إلى مصاحبة محرم لها، وهو باب من أبواب التيسير على مَن تريد أداء شعيرة الحج أو العمرة".