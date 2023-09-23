محمد العجلان: مملكة التوحيد دولة عصرية تؤثر في السياسة الدولية والاقتصاد العالمي

قدّم رجلُ الأعمال محمد العجلان نائب رئيس مجموعة عجلان وإخوانه، رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني؛ التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشعب المملكة؛ بمناسبة اليوم الوطني "93" الثالث والتسعين، مبينًا أن تلك الذكرى الخالدة لتوحيد المملكة وأرجائها، على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، طيب الله ثراه، تظلّ علامة فارقة في تاريخ الدولة السعودية الحديثة؛ حيث أسست لكيان يحمل الصبغة العالمية منذ نشأته؛ لما يحمله من مقومات اجتماعية وحضارية وتراثية وثقافية، ثم اقتصادية؛ ليصبح بين دول العالم الكبرى مؤثرًا في السياسة الدولية والاقتصاد العالمي، في ظل قيادة حكيمة يديرها بحكمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، أيدهما الله، مخططين للمستقبل، واضعين رؤية واستراتيجية ستنقل المملكة لآفاق أبعد وأرحب على الصعيدين الإقليمي والدولي.