محمد العجلان: مملكة التوحيد دولة عصرية تؤثر في السياسة الدولية والاقتصاد العالمي

قدّم رجلُ الأعمال محمد العجلان نائب رئيس مجموعة عجلان وإخوانه، رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني؛ التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشعب المملكة؛ بمناسبة اليوم الوطني "93" الثالث والتسعين، مبينًا أن تلك الذكرى الخالدة لتوحيد المملكة وأرجائها، على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، طيب الله ثراه، تظلّ علامة فارقة في تاريخ الدولة السعودية الحديثة؛ حيث أسست لكيان يحمل الصبغة العالمية منذ نشأته؛ لما يحمله من مقومات اجتماعية وحضارية وتراثية وثقافية، ثم اقتصادية؛ ليصبح بين دول العالم الكبرى مؤثرًا في السياسة الدولية والاقتصاد العالمي، في ظل قيادة حكيمة يديرها بحكمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، أيدهما الله، مخططين للمستقبل، واضعين رؤية واستراتيجية ستنقل المملكة لآفاق أبعد وأرحب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد محمد العجلان أن السياسة السعودية تضع نصب أعينها العديد من البرامج التنموية، التي تدفع إيجابًا نحو الأمن الاجتماعي، وفتح آفاق جديدة من الاستثمار في القوى البشرية الوطنية، واستحداث صناعات قادرة على استيعاب الخريجين من الجامعات والمعاهد والمدارس، بشراكة وطنية مع القطاع الخاص، الذي أصبح من أهم روافد الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى ما يقدمه سمو ولي العهد كل يوم من قرارات وإجراءات تصبّ في مصلحة الإنسان على هذه الأرض، منوهًا إلى القرارات الداعمة للجامعات والمراكز البحثية، وتلك الخطوة الرائدة التي ستسهم في تحويل الابتكارات والأبحاث إلى مشروعات صناعية واقتصادية؛ تحقيقًا لرؤية المملكة ومستهدفاتها بتعزيز الصناعة الوطنية، والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعدما أصبحت المملكة من أكبر المراكز اللوجستية في العالم؛ لموقعها المتميز ومقوماتها الاقتصادية العملاقة؛ مما يسهم في تنويع مصادر الدخل، وفتح أبواب التصدير أمام المنتجات الوطنية السعودية، ويدعم ذلك علاقات متميزة مع دول العالم.