إغاثي الملك سلمان يواصل جهوده الدولية: مساعدات إنسانية في 6 دول وتدخلات صحية وغذائية وإغاثية

ففي محافظة الحديدة اليمنية، ضخ المركز مليونًا و401 ألف لتر ضمن مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة، خلال الفترة من 10 وحتى 16 ديسمبر 2025، بينها 1.183.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، و218.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، كما أُزيلت المخلفات من مخيمات النازحين بـ32 نقلة، وصودرت 46 مترًا مكعبًا من مياه الصرف الصحي، مع صيانة أربع دورات مياه، واستفاد من المشروع أكثر من 16 ألف شخص.