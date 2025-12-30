إغاثي الملك سلمان يواصل جهوده الدولية: مساعدات إنسانية في 6 دول وتدخلات صحية وغذائية وإغاثية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماته ومشاريعه الإغاثية والإنسانية في عدد من الدول، خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر 2025، حيث شملت تدخلاته قطاعات المياه والصحة والغذاء والتطوع الطبي.
ففي محافظة الحديدة اليمنية، ضخ المركز مليونًا و401 ألف لتر ضمن مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة، خلال الفترة من 10 وحتى 16 ديسمبر 2025، بينها 1.183.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، و218.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، كما أُزيلت المخلفات من مخيمات النازحين بـ32 نقلة، وصودرت 46 مترًا مكعبًا من مياه الصرف الصحي، مع صيانة أربع دورات مياه، واستفاد من المشروع أكثر من 16 ألف شخص.
وفي جمهورية تشاد، وزّع المركز 700 سلة غذائية في مركز المعاقين بمدينة أنجمينا، استفاد منها 4200 فرد، ضمن مشروع المساعدات العينية لعام 2025-2026.
أما في محافظة حجة اليمنية، فقدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة للمركز في عزلة الدير خدماتها لـ526 مستفيدًا، حيث استقبلت عيادات الأمراض الوبائية والطوارئ والباطنية والصحة الإنجابية عشرات الحالات، كما تم صرف الأدوية لـ530 فردًا وتنفيذ أنشطة توعوية والتخلص من النفايات.
وفي السودان، وزّع المركز 1.606 سلال غذائية على الأسر النازحة في محلية كوستي بولاية النيل الأبيض، استفاد منها 8.549 شخصًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي.
كما اختتم المركز مشروعه الطبي التطوعي في إقليم كردستان العراق، حيث أُجريت 14 عملية قسطرة قلبية للأطفال، إلى جانب عشرات الفحوصات الإشعاعية والتخطيطية، بمشاركة 8 متطوعين من تخصصات طبية متعددة.
وفي لبنان، تم توزيع 1.742 سلة غذائية و1.742 كرتون تمر على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المضيف بمنطقة الشوف في محافظة جبل لبنان، استفاد منها 8.710 أفراد، ضمن مشروعي دعم الأمن الغذائي وتوزيع التمور.
واختتم المركز أنشطته بتنفيذ مشروع تطوعي للعيادات الطبية في مخيم الزعتري بالأردن، خلال الفترة من 20 إلى 27 ديسمبر، حيث عالج 489 مستفيدًا في تخصصات الأطفال والنساء والجلدية والعظام والتأهيل النفسي، بمشاركة 16 متطوعًا.
ويواصل المركز بهذه الجهود تأكيد التزام المملكة العربية السعودية بدعم المحتاجين والمتضررين في مختلف دول العالم، وتعزيز رسالتها الإنسانية من خلال ذراعها الإغاثي النشط.