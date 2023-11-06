بأكثر من 9 ملايين دولار.. الصندوق السعودي للتنمية يفتتح توسعة الكلية المهنية في فيتنام

ويأتي مشروع توسعة الكلية؛ تلبيةً للطلب المتزايد على التدريب المهني في ها نام والمحافظات المجاورة، إذ تشتمل على تخصصات التقنية والهندسة الميكانيكية والكهرباء الصناعية وغيرها، مما يسهم ذلك في تأهيل الطلبة لسوق العمل وتمكينهم من بدء الأعمال التجارية الخاصة بعد التخرج، إضافة إلى أن المشروع يسهم في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) المتمثّل في القضاء على الفقر، والهدف الرابع المتمثّل في التعليم الجيّد، والهدف الخامس المتمثّل في المساواة بين الجنسين، والهدف الثامن المتمثّل في العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذلك الهدف العاشر الذي يسعى إلى الحد من أوجه عدم المساواة.