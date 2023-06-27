ضمن مبادرة "رواق إعلام الحرم".."شؤون الحرمين" تستقبل عددًا من الجهات الإعلامية لتسليط الضوء على مشروع ترجمة خطبة عرفة

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة اللغات والترجمة، بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون عددًا من الوكالات والقنوات الإعلامية، ضمن مبادرة "رواق إعلام الحرم"، وذلك لدعم الجهود المبذولة في الحرمين الشريفين، وتحقيق التكامل والتنسيق مع وسائل الإعلام خلال موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن.
وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، أنه نظيرًا للدعم المتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، لمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة وتسخير منظومة تقنية متكاملة لإيصال رسالة الحرمين رسالة الوسطية والاعتدال للمسلمين كافة حول العالم، كان لزامًا علينا إبراز تلك الجهود لنقل وترسيخ الصورة المشرفة للحرمين الشريفين.
وأضاف، أن الوكالة استقبلت ما يزيد عن 15 قناة عربية وأجنبية، في مقر الوكالة واستوديوهات الترجمة، وابتدأت التغطية بالتعريف بمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة ومراحل التطور التي مرت بها منذ بدايتها عام 1439هـ حتى عامنا الحالي 1444هـ، مرورًا بأبرز منجزات المشروع وما وصل إليه من أرقام قياسية من حيث أعداد المستفيدين التي تجاوزت 270 مليون مستفيد للعام السابق، وانتهاءً بتسليط الضوء على النجاح الذي حققه المشروع إثر التحول إلى البث الرقمي وتفعيل الجانب التقني في المشروع.