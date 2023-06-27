ضمن مبادرة "رواق إعلام الحرم".."شؤون الحرمين" تستقبل عددًا من الجهات الإعلامية لتسليط الضوء على مشروع ترجمة خطبة عرفة

وأضاف، أن الوكالة استقبلت ما يزيد عن 15 قناة عربية وأجنبية، في مقر الوكالة واستوديوهات الترجمة، وابتدأت التغطية بالتعريف بمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة ومراحل التطور التي مرت بها منذ بدايتها عام 1439هـ حتى عامنا الحالي 1444هـ، مرورًا بأبرز منجزات المشروع وما وصل إليه من أرقام قياسية من حيث أعداد المستفيدين التي تجاوزت 270 مليون مستفيد للعام السابق، وانتهاءً بتسليط الضوء على النجاح الذي حققه المشروع إثر التحول إلى البث الرقمي وتفعيل الجانب التقني في المشروع.