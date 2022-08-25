stc تُطلق "كابل الرؤية السعودي".. أول كابل بحري عالي السعة بالبحر الأحمر

ويمتد كابل الرؤية السعودي الذي استلهم اسمه من "رؤية المملكة 2030" والمملوك بالكامل لمجموعة stc على مسافة 1.160.000 متر، ويعد أول كابل بحري عالي السعة حيث يوفر اتصالاً سلساً ومتعدد نقاط الوصول في منطقة البحر الأحمر يصل حتى 18 تيرا بايت/ بإجمالي 16 زوجًا من الألياف البصرية، كما يوفر وصولًا عالي السرعة عبر حدود المملكة العربية السعودية من خلال أربع محطات إنزال هي: جدة، وينبع، وضبا، وحقل.