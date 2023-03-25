بالفيديو.. مواطن مخاطبًا ولي العهد: ما رأيناه في مسابقة الملك سلمان للقرآن يثلج الصدر

نقل مواطن ما شاهده خلال الحفل الختامي لـ"مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره"، في دورته الرابعة والعشرين من نماذج تلاوات المتسابقين قائلاً: "ما رأيناه يثلج الصدر، والدولة تعتني بالقرآن الكريم منذ المؤسس وحتى هذه اللحظة".
جاء ذلك في فيديو خلال استقبال سمو ولي العهد لعدد من الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وجمع من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه - رعاه الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك في قصر اليمامة بالرياض.
وتفصيلاً، نقل أحد المواطنين ما شاهده خلال الحفل الختامي لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورته الرابعة والعشرين من نماذج تلاوات المتسابقين قائلاً: "إن ما رأينا في هذه المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم شيء يثلج الصدر، والدولة تعتني بالقرآن الكريم منذ الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وحتى هذه اللحظة".
وأضاف المواطن: "التطور الكبير الذي تشهده المملكة بتوفيق من الله ثم من منكم وبجهودكم, سائلاً الله أن يحفظكم ويوفقكم ويسدد على الخير خطاكم".