بالفيديو.. مواطن مخاطبًا ولي العهد: ما رأيناه في مسابقة الملك سلمان للقرآن يثلج الصدر

وتفصيلاً، نقل أحد المواطنين ما شاهده خلال الحفل الختامي لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورته الرابعة والعشرين من نماذج تلاوات المتسابقين قائلاً: "إن ما رأينا في هذه المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم شيء يثلج الصدر، والدولة تعتني بالقرآن الكريم منذ الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وحتى هذه اللحظة".