لا تكن كسولًا.. "الخضيري": الحمام "وجبة متكاملة تحتاج صرفًا"!

ونوّه بأن وجبة الحمام تحتاج إلى صرف لهذه الطاقة بالحركة والمشي والعمل المستمر.. أما الإنسان الخامل الذي ينام بعد تلك الوجبة فقد ترتفع لديه الدهون الثلاثية والكوليسترول السيئ بسبب عدم صرف تلك الطاقة الدهنية؛ لذا فالأفضل لكل شخص التنويع خلال الأسبوع؛ ليكن في كل يوم نوع مختلف من مصادر اللحوم وأوضح: "مرة سمك ومرة دجاج ومرة لحم أغنام أو لحم جمل أو بقر أو مرتين في الأسبوع من كل نوع".