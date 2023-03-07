"الصناعة" تنفّذ 1147 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال فبراير الماضي

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الزيارات الميدانية المُنَفّذة خلال الشهر الماضي شملت 312 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و310 زيارات في منطقة مكة المكرمة، و254 زيارة في المنطقة الشرقية؛ فيما نفّذت 100 زيارة على مصانع منطقة القصيم، إضافة إلى 53 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و39 زيارة في منطقة عسير، و25 زيارة في جازان و19 زيارة على مصانع منطقة تبوك، و14 زيارة في كل من منطقتي نجران وحائل، و7 زيارات على المصانع في منطقة الباحة.