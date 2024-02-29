مجموعة stc تتوج مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2024 بتوقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية

واستعرضت stc خلال مشاركتها في المؤتمر عدد من الخدمات التفاعلية الرقمي والمبتكرة، والتي تضمنت تقنية AI Selfie المعروفة بيسلفي الذكاء الاصطناعي، والتي تقدم تجربة تفاعلية مخصصة أتاحت للزوار ابتكار شخصيات رقمية لهم، بالإضافة إلى تقنية Digital city وهو نموذج ثلاثي الأبعاد قدم رؤية مجموعة stc عن مستقبل المدن الذكية والتكنولوجيا المتطورة فيها وتجربة Makkah 3D Experience ثلاثية الأبعاد التي أخذت الزوار في جولة داخل الحرم المكي، وتقنية 5G Advanced والتي كشفت للزوار أهمية شبكات الجيل الخامس 5G المتقدمة ودورها في تعزيز التحول الرقمي في مختلف المجالات وفي مجال الاستدامة عرضت حلول رقمية للحفاظ على الحياة البرية IntelliReserve والتي تختص بتتبع مسارات وتحليل بيانات أنواع مختلفة من الكائنات البرية في المملكة، إلى جانب تجربة الرحلة الافتراضية في الحديقة المستدامة Sustainable Park والتي تعتمد على الشاشات التفاعلية والأجهزة الرياضية.