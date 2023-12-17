بدءًا من اليوم.. "نظام المعاملات" يمنع شراء الوكيل للمتنازع عليه.. والعقد سيكون باطلاً

وجاء نص المادة الثامنة والخمسين بعد الثلاثمائة بأنه "لا يجوز للقاضي ولا لعضو النيابة العامة ومن في حكمه، ولا لموظف المحكمة، أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه، ويكون العقد باطلاً بجانب أنه لا يجوز للمحامي أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه متى كان وكيلاً فيه، ويكون العقد باطلاً".