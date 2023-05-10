"انت تتحدى نفسك".. أمير حائل يشيد بجهود أبناء الصحة في افتتاح مؤتمر طب نمط الحياة
"أنت جالس تراك تتحدى نفسك"، بهذه الكلمات المحفزة التي وجهها إلى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري؛ أبدى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود إعجابه بما تحقق من نجاح باهر لمؤتمر حائل الدولي الثاني لطب نمط الحياة 2023، الذي تتواصل فعالياته هذه الأيام بمشاركة 75 متحدثاً ومتحدثة من مختلف دول العالم.
وفي التفاصيل، قال الأمير عبدالعزيز بن سعد في نهاية حفل افتتاح مؤتمر حائل الدولي الثاني لطب نمط الحياة 2023: "المؤتمر اللي فات كنت أقول له - يقصد مدير عام صحة حائل - وش بتسوي الآن؟".
وأضاف متسائلاً في مقطع فيديو وثّقه ونشره مصور الإمارة محمد الخمسان عبر حسابه في تويتر: "المؤتمر هذا خلصنا منه، أنا أبي أسأل نفس السؤال: وش بتسوي في المؤتمر الجاي؟".
وأجاب مدير عام صحة حائل الدكتور فرحان الشمري بأن أبناء الصحة قادرون بإذن الله بالعمل على نجاح المؤتمر في كل وقت بدعم وتوجيهات أمير المنطقة.
وختم الأمير عبدالعزيز بن سعد في رسالة لمنسوبي صحة حائل: "بيض الله وجوه طاقمكم من أبناء الصحة، اليوم النجاح لكم؛ أبهرتمونا وأسعدتمونا، ونتطلع منكم المستقبل كذلك عمل مثل ما شاهدناكم دائماً في مواقع مشرفة في عدة أمور كان للصحة دور كبير فيها سنشاهدكم في المستقبل كذلك من نجاحٍ إلى نجاحٍ آخر".
وكان أمير منطقة حائل قد أطلق مؤتمر حائل الدولي الثاني لطب نمط الحياة في نسخته الثانية مساء الاثنين الماضي 8 مايو، ويستمر حتى يوم الجمعة 12 مايو الجاري.