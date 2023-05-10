"انت تتحدى نفسك".. أمير حائل يشيد بجهود أبناء الصحة في افتتاح مؤتمر طب نمط الحياة

وختم الأمير عبدالعزيز بن سعد في رسالة لمنسوبي صحة حائل: "بيض الله وجوه طاقمكم من أبناء الصحة، اليوم النجاح لكم؛ أبهرتمونا وأسعدتمونا، ونتطلع منكم المستقبل كذلك عمل مثل ما شاهدناكم دائماً في مواقع مشرفة في عدة أمور كان للصحة دور كبير فيها سنشاهدكم في المستقبل كذلك من نجاحٍ إلى نجاحٍ آخر".