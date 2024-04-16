١١٥ طالبًا بتيماء يجتازون مقياس موهبة للقدرات العقلية 2024 ويحققون النسبة المستهدفة

اجتاز ١١٥ طالبًا بمحافظة تيماء، مقياس موهبة للقدرات العقلية 2024 يمثلون 84% من المسجلين في المقياس هذا العام؛ محققين النسبة المستهدفة لاستراتيجية رعاية الموهوبين بالمحافظة ٢٠٢٥.
ووفقًا للنسبة المعلنة؛ فإن المحافظة لا يوجد بها فصول للموهوبين؛ حيث طالب أولياء أمور وزارةَ التعليم بافتتاح فصول للموهوبين وخصوصًا في المرحلة المتوسطة، مشيرين إلى أن اجتياز هذا العدد من الطلاب وأكثر خلال السنوات الماضية؛ يُحَتم افتتاح فصول للموهوبين.
وقالوا إنه بات من الضرورة توفير برامج مؤسسة موهبة الإثرائية حضوريًّا وزيادة عدد برامج رعاية الموهوبين الصباحي التي تقدم البرامج والمهارات التي تنمي من شخصية الطلاب ومهاراتهم، متأملين أن تحقق الوزارة رغبتهم.