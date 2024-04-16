١١٥ طالبًا بتيماء يجتازون مقياس موهبة للقدرات العقلية 2024 ويحققون النسبة المستهدفة

ووفقًا للنسبة المعلنة؛ فإن المحافظة لا يوجد بها فصول للموهوبين؛ حيث طالب أولياء أمور وزارةَ التعليم بافتتاح فصول للموهوبين وخصوصًا في المرحلة المتوسطة، مشيرين إلى أن اجتياز هذا العدد من الطلاب وأكثر خلال السنوات الماضية؛ يُحَتم افتتاح فصول للموهوبين.