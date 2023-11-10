شاهد من عسير.. مباشرة 416 بلاغًا لتجمعات مياه الأمطار وتوجيه رسمي للتأهب

وتأتي هذه التوجيهات تفعيلًا لخطة العمل الاستباقية التي وضعتها الأمانة مسبقًا استعدادًا لموسم الأمطار إلى جانب سرعة مباشرة الإدارات المختصة بالأمانة والبلديات لحالات تصريف مياه الأمطار التي شهدتها مدن ومحافظات المنطقة، مع إزالة التجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار من خلال الآليات والمعدات والقوى البشرية المختصة.