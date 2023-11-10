شاهد من عسير.. مباشرة 416 بلاغًا لتجمعات مياه الأمطار وتوجيه رسمي للتأهب

باشرت أمانة منطقة عسير وبلدياتها الفرعية، 416 بلاغًا تخص الأمطار وتجمعات المياه والمستنقعات وصيانة المناهل والسواتر الترابية على مجاري الأودية، وتم معالجة وإغلاق 361 بلاغًا وجارٍ العمل على البقية.
من جهة ثانية، وجّه أمين عسير المهندس عبدالله جالي الوكالات والإدارات الإشرافية المختصة والبلديات الرئيسية والفرعية برفع درجة الاستعداد والتأهب لمباشرة آثار الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، مع متابعة توقعات الأرصاد الخاصة بالحالة المطرية على المنطقة.
وتأتي هذه التوجيهات تفعيلًا لخطة العمل الاستباقية التي وضعتها الأمانة مسبقًا استعدادًا لموسم الأمطار إلى جانب سرعة مباشرة الإدارات المختصة بالأمانة والبلديات لحالات تصريف مياه الأمطار التي شهدتها مدن ومحافظات المنطقة، مع إزالة التجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار من خلال الآليات والمعدات والقوى البشرية المختصة.
وأكد "الجالي" متابعة تشغيل مشاريع تصريف المياه، والتأكد من أداء العبارات الصندوقية والمفتوحة ومضخات الأنفاق، وتمركز الآليات والمعدات ومضخات الشفط المتنقلة في الأماكن الحرجة، والتفاعل السريع مع البلاغات التي تتلقاها غرفة عمليات الأمانة وغرفة العمليات المشتركة.
من جانب آخر، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري أن الأمانة وبلدياتها سخّرت أكثر من 1200 معدة تسهم في شفط المياه المتجمعة وإزالة الآثار التي قد تسببها الأمطار وأكثر من 1300 من القوى العاملة تعمل خلال موسم الأمطار.
وأشار "الشهري" إلى أنه يجري بشكل مستمر تحديث المواقع الحرجة التي تتجمع فيها مياه الأمطار وعمل خطط لمعالجتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالأمانة من خلال وضع الحلول الهندسية لضمان عدم تكرارها، فيما دعا الجميع إلى توخي الحيطة والحذر ومتابعة تقارير الأرصاد والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.