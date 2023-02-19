اختتام دورة "مهارات الهايكنج" بجازان.. وهذا ما تمّ التدريب عليه

وأشار إلى أنه تمّ تدريب المتدرّبين على مفهوم مرشد الهايكنج، ومتطلّبات رخصة الهايكنج، وفوائد رياضة الهايكنج، والسمات الشخصيّة لمرشد الهايكنج، ومهارات التخطيط، ومهارات المشي، ومهارات التجهيز للمعدّات والملاحة والمعرفة البيئية، ومهارات استخدام الحبال، وأنواع الربطات، ومهارات الإنزال، ومهارات الحدّ من المخاطر، وإجراءات الطوارئ، والسمات القيادية لمرشد الهايكنج، مبينًا أن الاتحاد السعودي سيقوم بتكثيف الدورات المتخصّصة لهذه الرياضة في منطقة جازان.