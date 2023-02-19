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اختتام دورة "مهارات الهايكنج" بجازان.. وهذا ما تمّ التدريب عليه

استهدفت صقلَ وتنمية مهارات مرشد الهايكنج وفق اشتراطاتٍ دولية
اختتام دورة "مهارات الهايكنج" بجازان.. وهذا ما تمّ التدريب عليه
واس
واس

اختتم الاتحاد السعودي للتسلُّق والهايكنج، دورة "مهارات الهايكنج المتقدّمة"، وذلك بمدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جازان.

وأفاد مدير شؤون الهايكنج بالاتحاد السعودي للتسلُّق والهايكنج، فارس حجار؛ بأن الدورة تهدف إلى صقل وتنمية مهارات مرشد الهايكنج وفق اشتراطات دوليّة وضعها الاتحاد الدولي للتسلُّق وصعود القمم "UIAA".

وأشار إلى أنه تمّ تدريب المتدرّبين على مفهوم مرشد الهايكنج، ومتطلّبات رخصة الهايكنج، وفوائد رياضة الهايكنج، والسمات الشخصيّة لمرشد الهايكنج، ومهارات التخطيط، ومهارات المشي، ومهارات التجهيز للمعدّات والملاحة والمعرفة البيئية، ومهارات استخدام الحبال، وأنواع الربطات، ومهارات الإنزال، ومهارات الحدّ من المخاطر، وإجراءات الطوارئ، والسمات القيادية لمرشد الهايكنج، مبينًا أن الاتحاد السعودي سيقوم بتكثيف الدورات المتخصّصة لهذه الرياضة في منطقة جازان.

الاتحاد السعودي للتسلُّق والهايكنج
مهارات الهايكنج المتقدّمة
مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان

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