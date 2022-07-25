"الالتزام البيئي" يعلن التشغيل الكامل لبرنامج التصاريح البيئية الرقمي

وأضاف: النظام الجديد يعمل على أتمتة الخدمات، ابتداءً من التقييم البيئي إلى دعم اتخاذ القرار، وتوفير التصاريح والتراخيص البيئية بفئاتها كافة عبر التقنية التي توفرها هذه المنصة الرقمية، الأمر الذي يكفل الدقة في ضبط الارتقاء بالالتزام البيئي وضبط أي تجاوزات، والوصول بالالتزام البيئي لأعلى مستويات الجودة والكفاءة في طريق واضح نحو تحقيق الاستدامة والمحافظة على الثروات البيئية للمملكة.