"الصحة": خدمة 937 الإلكترونية تعزز الدور الرقابي

وترتكز الخدمة في مرحلتها الأولى على تصعيد ومتابعة مسار البلاغ والشكوى ذاتيًا، مع إمكانية رفع الاقتراحات للإدارات المعنية عبر الموقع الإلكتروني المخصص للخدمة وعرضها بشكل مباشر على الجهات المعنية، حيث تقدم الخدمة بشكل إلكتروني دون الحاجة للتواصل مع أحد مقدمي الخدمة من خلال القنوات المختلفة لمركز 937.