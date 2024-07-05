إبداعات عبدالرحيم أمين.. أول من رسم الخطوط على باب الكعبة في عهد الملك عبدالعزيز

والتحق أمين الذي وُلد عام 1335هـ - 1917م في مكة المكرمة بدار الكسوة والصناعة بأجياد، ثم عُيّن رئيسًا فنيًّا للعمال الفنيين بدار الكسوة والصناعة في أجياد عام 1350هـ، وقد مارس هواية الخط والرسم منذ صغره، وهو الذي وضع خطوط كتابات باب الكعبة وكسوتها بخط الثلث، وأقدم عامل اشترك في صنع كسوة الكعبة المشرفة منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود, كما عُيّن وكيلًا لمصنع كسوة الكعبة المشرّفة في أم الجود عام 1382هـ، ونفّذ خطوط وزخارف باب الكعبة الذي صنع بأمر الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود عام 1399هـ.