يزيد الراجحي يوسّع صدارته عالميًّا في باها إسبانيا

واعتمد بطل الراليات السعودي أسلوبًا حذرًا في القيادة على الأراضي الإسبانية؛ تفاديًا لأي مشاكل قد تتعرض لها السيارة خصوصًا تحت ظل موجات الحر التي تمر بها البلاد؛ الأمر الذي منع الراجحي من استخلاص جميع قدرات سيارته من أجل ضمان النقاط المهمة، مع تبقي 4 جولات فقط على نهاية البطولة.