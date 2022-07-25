يزيد الراجحي يوسّع صدارته عالميًّا في باها إسبانيا

واصل البطل السعودي وحامل لقب كأس العالم "يزيد الراجحي"، تألقه في منافسات النسخة الثامنة والثلاثين من باها آراغون، محققًا المركز الثاني في الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 7:23:45.9 ساعات على متن سيارة تويوتا هايلوكس، في الباها الإسباني الذي شكّل الجولة الرابعة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها لموسم 2022، بإشراف من الاتحاد الدولي للسيارات الـFiA.
وأنهى حامل لقب كأس العالم، يزيد بن محمد الراجحي، مشاركته في باها آراغون الإسباني، رابع جولات كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها في مركز الوصافة، بعد جولة عالمية شاقة امتدت ليومين ما بين الـ22- 24 من شهر يوليو الجاري في إقليم آراغون.
وتَمَكّن الراجحي، بصحبة ملاحه الإيرلندي مايكل أور، من تسجيل النقاط الثمينة في حملة الدفاع عن لقبه في الترتيب العام لكأس العالم، ليوسع صدارته برصيد 84 نقطة بفارق 27 نقطة عن التشيكي ميروسلاف زابيتال صاحب المركز الثاني.
واعتمد بطل الراليات السعودي أسلوبًا حذرًا في القيادة على الأراضي الإسبانية؛ تفاديًا لأي مشاكل قد تتعرض لها السيارة خصوصًا تحت ظل موجات الحر التي تمر بها البلاد؛ الأمر الذي منع الراجحي من استخلاص جميع قدرات سيارته من أجل ضمان النقاط المهمة، مع تبقي 4 جولات فقط على نهاية البطولة.
ففي اليوم الأول (السبت)، كان يزيد أول المنطلقين أمام حوالى 80 مشاركًا من مختلف دول العالم ضمن فئة السيارات، وتميز مسار المرحلة الأولى -الذي انقسم إلى فترتين صباحية ومسائية- بالحصوي والتقني الخادع، وهو المسار الأطول في جدول الباها بمسافة 402.42 كيلومتر، ليحقق الراجحي فيه المركز الثاني.
أما في اليوم الثاني (الأحد)، فسجل الراجحي التوقيت الأسرع في المرحلة الثانية والأخيرة أمام منافسه القطري ناصر العطية ليفوز فيها بعد جولة مثيرة بلغت مسافتها 159.88 كيلومترًا.
ووجّه الراجحي شكره الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبداللطيف جميل للسيارات، على دعمها ورعايتها له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.
وبهذه المناسبة، عبّر سفير رياضة المحركات السعودي يزيد الراجحي، عن فرحته الكبيرة بعد أن وسّع الفارق في صدارة الترتيب العام لكأس العالم للراليات الكروس كانتري باها قائلًا: "الحمد لله، لقد كان سباق باها آراغون سباقًا رائعًا، وأنا سعيد للغاية بالنقاط المهمة التي ساهمت في توسيع الفارق وتصدر كأس العالم".
وتابع: "كان أداء السيارة مذهلًا للغاية وجبارًا؛ فإذا قارناها بالموسم الماضي، فقد عانينا كثيرًا مع الإطارات. واليوم بعد أن تم تطبيق القوانين الجديدة لمقاس الإطارات، أصبح من السهل التحكم في السيارة واستخراج قوتها، وهذا أمر رائع".
وأضاف الراجحي: "سعيد بأداء زميلي مايكل، فقد أدى عملًا رائعًا كعادته، وأنا سعيد به حقًّا. كما أود أن أشكر فريق الصيانة الخاص بسيارتي، فريق أوفردرايف الذي جعلها دومًا جاهزة لخوض السباقات الأكثر وعورة في العالم".
وأكمل: "بالطبع أترقب الجولة التالية في بولندا، لتكملة رحلة الدفاع عن لقبي العالمي والفوز بلقبها؛ سائلًا الله عز وجل السداد والتوفيق في هذه المهمة ورفع راية بلادي عاليًا في جميع المحافل الدولية".