انقطاع الكهرباء 4 ساعات بقرى القويعية.. والبلاغات أُغلقت دون حل

شهدت عدة قرى شمال محافظة القويعية، صباح الثلاثاء الماضي، انقطاعًا كليًّا للتيار الكهربائي استمر لأكثر من أربع ساعات، ما أدى إلى تعطّل المدارس والمراكز الصحية، وسط أجواء شديدة الحرارة، وأثار تذمر الأهالي.
وأوضح السكان أن الانقطاع بدأ عند الساعة 6:30 صباحًا واستمر حتى 10:45 صباحًا، مؤكدين أن بلاغاتهم عبر القنوات الرسمية أُغلقت برسائل آلية تفيد بعودة الخدمة، رغم استمرار الانقطاع فعليًّا دون معالجة.
وأشار مشتركون إلى أن رسائل وردتهم من الشركة السعودية للكهرباء أفادت بوجود "عطل طارئ"، وأن فرق الصيانة باشرت الموقع، مع توقع بعودة الخدمة خلال ساعتين، إلا أن الانقطاع تجاوز المدة المُعلنة.
وبيّن الأهالي أن متابعة البلاغات اقتصرت على موظف صيانة أجنبي، على حد وصفهم، لم يكن ملمًا بمواقع القرى، ما أثّر على سرعة الاستجابة وجودة المعالجة.
وطالب المتضررون بسرعة إيجاد حلول تضمن استقرار الخدمة الكهربائية، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، خاصة مع تزامن الانقطاع مع ارتفاع درجات الحرارة.