"موانئ": ارتفاع مناولة الحاويات بالموانئ السعودية 16.85 % خلال نوفمبر

واستقبلت الموانئ التابعة للهيئة 78,264 راكبًا، بزيادة 6.30% عن الشهر المقابل في عام 2022 الذي سجل 73,627 راكبًا، في حين استقبلت الموانئ 82,649 سيارة، بانخفاض قدره 0.84% مقارنة بـ 83,352 سيارة، في الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفعت الحركة الملاحية بنسبة 2.11% بنحو 1,016 سفينة، مقارنة بـ 995 سفينة، في نوفمبر 2022م.