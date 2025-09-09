إطلاق أول وحدة تخزين عائمة لتزويد السفن بالوقود بميناء جدة الإسلامي بسعة 113,000 مترٍ مكعبٍ

انطلاقًا من جهود وزارة الطاقة والهيئة العامة للموانئ "موانئ" في تطوير صناعة القطاع البحري السعودي وتحسين العمليات التشغيلية واللوجستية، أعلنت "موانئ"، وشركة "مينيرفا السعودية"؛ إطلاق أول وحدة تخزين عائمة (FSU) لتزويد السفن بالوقود بسعة 113,000 مترٍ مكعبٍ في ميناء جدة الإسلامي، بالتعاون مع وزارة الطاقة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للنقل، بما يعمل على تعزيز الاقتصاد البحري للمملكة، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفق رؤية المملكة 2030.