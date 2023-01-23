فوضى وعمالة وورش.. شاهد معاناة "مروة جدة 3" مع التشوه البصري!

شكا سكان حي المروة3 بشمال جدة، من التشوه البصري الذي عاد مجددًا ليستقر في شوارع وطرقات المنطقة الصناعية التي تمت إزالتها بهدف تحسين وتطوير مدخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ حيث تكاثرت أعداد العمالة السائبة لتصبح طرقُ وشوارع الأحياء ملاذًا لهم، تعجّ بمن يدّعي المهنية في إصلاح أعطال السيارات، مستغلين انتشار محلات قطع الغيار والزينة على امتداد الشارع؛ فيما تعج الشوارع بسيارات أوقفها المسافرون عبر المطار ومحطة القطار، وحوّلوا تلك الشوارع الداخلية منها والرئيسية إلى مواقف مجانية ريثما يعودون من سفرهم.
وشكا السكان من منظر إيقاف السيارات في الحدائق المهملة داخل الحي والشوارع الخلفية والأمامية بطريقة غير حضارية؛ حيث أكد الأهالي أن الأمر أصبح مألوفًا حيث يصطحب أصحاب تلك السيارات حقائبهم متجهين إلى المطار أو إلى محطة القطار هربًا من رسوم المواقف الرسمية والمُعَدة لهذا الغرض داخل أروقة المطار ومحطة القطار؛ وهو الأمر الذي يؤكد أهمية مخالفة مستغلي مواقف سيارات السكان على هذا النحو؛ رغم توفر المواقف داخل المطار.
وقال السكان إن تكاثر محلات قطع الغيار وزينة السيارات، أدى لتكاثر العمالة المخالفة وغير المدربة؛ بما يساهم في التشوه البصري ولا يليق بمدخل المطار والقطار وواجهة المدينة؛ مشيرين إلى أهمية نقل تلك الأنشطة إلى مراكز متخصصة مقفلة وليس على الشوارع العامة وفقًا لمواصفات واشتراطات، وتَضَمن عدم الإضرار بالمشهد الحضاري المنشود.
وأكد المتضررون أن نفس هذا المشهد المَعيب اختفى لفترة وجيزة بفعل إزالة الورش، قبل أن تعود أمام الوحدات السكنية في منطقة تم تخصيصها للإيواء السياحي؛ مطالبين الجهات المختصة بالعمل على إزالة التشوهات وتحسين المشهد البصري.