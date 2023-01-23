فوضى وعمالة وورش.. شاهد معاناة "مروة جدة 3" مع التشوه البصري!

وشكا السكان من منظر إيقاف السيارات في الحدائق المهملة داخل الحي والشوارع الخلفية والأمامية بطريقة غير حضارية؛ حيث أكد الأهالي أن الأمر أصبح مألوفًا حيث يصطحب أصحاب تلك السيارات حقائبهم متجهين إلى المطار أو إلى محطة القطار هربًا من رسوم المواقف الرسمية والمُعَدة لهذا الغرض داخل أروقة المطار ومحطة القطار؛ وهو الأمر الذي يؤكد أهمية مخالفة مستغلي مواقف سيارات السكان على هذا النحو؛ رغم توفر المواقف داخل المطار.