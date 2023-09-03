نامي" راعياً بلاتينياً لمعرض سيملس الرياض

واصلت شركة "نامي" والتي تعد من الشركات السعودية المتخصصة في مجال التقنية المالية حرصها على الحضور المميز في كافة المعارض والمؤتمرات في المملكة والمنطقة للمشاركة والتفاعل في إثراء نمو وتطور مجال التقنية المالية التي تعد "نامي" من الشركات الوطنية الرائدة في مجاله، حيث أعلنت الشركة عن مشاركتها ورعايتها البلاتينية لمعرض سيملس الرياض، والذي سيقام في العاصمة السعودية خلال الفترة من 4 – 5 سبتمبر 2023م.
واستعدت "نامي" لاستقبال المشاركين وزوّار المعرض، بتجهيز جناحها الخاص لعرض تجربتها الغنية بالابتكار والأسبقية في تقديم العديد من الحلول التقنية المالية التي حققت نجاحاً كبيراً وساعدت في التطوير وتقديم الخدمات المميزة للمتعاملين في هذا القطاع الحيوي، حيث سيتم عرض أحدث ابتكاراتها (نامي 360) و(نامي GO) و(نامي softPOS) حيث يعد (نامي 360) نظام كاشير سحابي متكاملاً لإدارة عمليات البيع والمخازن والعملاء وإصدار الفواتير الإلكترونية، فيما تعمل خدمة (نامي GO) على تسهيل المدفوعات في التجارة الإلكترونية عبر المواقع، وثالث التقنيات التي كشفت عنها نامي خلال المعرض خدمة (نامي softPOS) والتي تعمل على تحويل الهواتف المحمولة إلى محطات تمكنك من قبول المدفوعات من هاتفك المحمول.
وعن حرص "نامي" على الحضور والمشاركة في المؤتمرات والمناسبات المالية، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "نامي" الأستاذ عبدالمحسن السديري قائلاً: نحن جزء من قطاع يعتمد على الابتكار والتطوير للنهوض بالمنظومة المالية التي هي الأساس للحركة الاقتصادية في العالم، ولا شك بأن معرض سيملس من المعارض الهامة التي تقام في المنطقة ومتخصص في أنظمة وتقنيات التعاملات المالية، والتي أصبحت تكتسب أهمية متزايدة بسبب التوجه العالمي والمحلي نحو زيادة الاعتماد عليها على مستوى الدول والمكونات الاقتصادية الخاصة والعامة، ونحن نواصل اليوم حضورنا في المعرض بعد رعايتنا نسخة العام الماضي وأيضاً النسخة التي أقيمت من المعرض في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونعمل على أن تكون مشاركتنا غنية وتضيف للحدث وأيضاً نستفيد من كافة ما يتم تقديمه لتطوير أعمالنا.