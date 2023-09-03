نامي" راعياً بلاتينياً لمعرض سيملس الرياض

وعن حرص "نامي" على الحضور والمشاركة في المؤتمرات والمناسبات المالية، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "نامي" الأستاذ عبدالمحسن السديري قائلاً: نحن جزء من قطاع يعتمد على الابتكار والتطوير للنهوض بالمنظومة المالية التي هي الأساس للحركة الاقتصادية في العالم، ولا شك بأن معرض سيملس من المعارض الهامة التي تقام في المنطقة ومتخصص في أنظمة وتقنيات التعاملات المالية، والتي أصبحت تكتسب أهمية متزايدة بسبب التوجه العالمي والمحلي نحو زيادة الاعتماد عليها على مستوى الدول والمكونات الاقتصادية الخاصة والعامة، ونحن نواصل اليوم حضورنا في المعرض بعد رعايتنا نسخة العام الماضي وأيضاً النسخة التي أقيمت من المعرض في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونعمل على أن تكون مشاركتنا غنية وتضيف للحدث وأيضاً نستفيد من كافة ما يتم تقديمه لتطوير أعمالنا.