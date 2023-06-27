بصمة لا تُمحى.. "الأطفال في الحج".. قصص مختلفة وثقافات جديدة ولغات

وبالنسبة للعديد من العائلات، يُعَد الحج تجربة لتعزيز الروابط الأسرية، التي تمكّن للأطفال وذويهم دعم بعضهم طوال الرحلة، والمشاركة في المناسك جنبًا إلى جنب، وتكوين ذكريات خالدة لا تنسى.