بعد مسيرة حافلة من الكفاح وقوة الإرادة.. وفاة قاهر المستحيل "عمار بوقس"

غيّب الموت صباح اليوم مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة الدكتور عمار بوقس، وستتم الصلاة عليه اليوم بعد صلاة العصر في مسجد اللامي ثم يدفن في مقبرة الرويس نجد.
ونعى عدد من أقارب الفقيد، الراحل "بوقس"، من خلال منصة "إكس"، داعين الله أن يتغمده برحمته.
جدير بالذكر أن د. عمار بوقس هو رئيس لجنة تحكيم جائزة عمار، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة المنظمات غير الربحية، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، وعضو في هيئة الإذاعة والتلفزيون.
وولد الراحل في سنة 1986 للميلاد وكان قد شخص بمرض ويردنِغ هوفمان (Werdnig-Hoffmann Disease) وهو من أنواع أمراض ضمور العضلات الشوكي. استطاع عمار أن يكمل تعليمه ويصبح كاتباً صحفياً وسمي لذلك باسم "قاهر المستحيل"؛ لقهره ظروف إعاقته وتغلبه عليها.
وكان الراحل قد اختير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لإلقاء كلمة نيابة عن ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤتمر الدولي الثالث للإعاقة في الرياض.
"سبق" تعزي أسرة "بوقس"، وتسأل الله عز وجل أن يثبته عند السؤال، وأن يشمله برحمته ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.