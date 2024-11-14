بعد مسيرة حافلة من الكفاح وقوة الإرادة.. وفاة قاهر المستحيل "عمار بوقس"

جدير بالذكر أن د. عمار بوقس هو رئيس لجنة تحكيم جائزة عمار، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة المنظمات غير الربحية، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، وعضو في هيئة الإذاعة والتلفزيون.