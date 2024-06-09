هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تستقبل حجاج بيت الله بالحفاوة والترحيب

استقبلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام المُباركة بالحفاوة والترحيب أثناء مرورهم بمدينة الحجاج في أبو عجرم بمنطقة الجوف ومركز استقبال الحجاج في تيماء بمنطقة تبوك.