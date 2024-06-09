هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تستقبل حجاج بيت الله بالحفاوة والترحيب

استقبلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام المُباركة بالحفاوة والترحيب أثناء مرورهم بمدينة الحجاج في أبو عجرم بمنطقة الجوف ومركز استقبال الحجاج في تيماء بمنطقة تبوك.
وتأتي هذه المبادرات امتداداً لما تقدمه الهيئة من جهود مستمرة في المراكز المخصصة للحجاج في مختلف المناطق، والتي تهدف إلى توفير سبل الراحة لضيوف الرحمن وتسهيل رحلتهم ومشاركتهم فرحة الذهاب لأداء مناسك الحج.
واشتمل الاستقبال على تقديم الهدايا للحجاج والتي تتضمن كتباً توعوية وتعريفية عن مناسك وخطوات الحج وهدايا تذكارية متنوعة، إضافة إلى تقديم المظلات اليدوية لحمايتهم من حرارة الشمس أثناء أداء المناسك.
وأكدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية على كون هذه المبادرة تعكس ما تقدمه المملكة من جهود لتسهيل أداء مناسك الحج وبذل كل ما يلزم لضمان راحة وسلامة الحجاج.