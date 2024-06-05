"الموارد البشرية" بمكة تنظم مبادرة "نسك" لاستقبال ضيوف الرحمن بمطار جدة

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلاً في مركز التنمية بمحافظة جدة، بالتعاون مع جمعية البر بجدة وجمعية نفع الخيرية وجمعية دعم للأرامل والمطلقات، مبادرة "نسك" لاستقبال الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ بمطار الملك عبدالعزيز بجدة بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة محمد جلال الغامدي، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة أيمن رجاء الحربي، وعددٍ من المسؤولين، حيث قدمت الوزارة الترحيب والدعم لضيوف الرحمن عند وصولهم، واستقبلتهم بالورود والهدايا التذكارية كجزء من هذه المبادرة.
وتهدف المبادرة إلى إبراز الجهود التي تبذلها قيادة المملكة ممثلةً بجميع القطاعات وأفراد المجتمع لخدمة ضيوف الرحمن، بدءًا من قدومهم إلى أرض المملكة واستقبالهم بالترحيب والحفاوة، ومرورًا بتوفير سبل الراحة لهم حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم بطمأنينة وسلام.
ولقيت هذه المبادرة ترحيبًا كبيرًا من ضيوف الرحمن، الذين عبّروا عن شكرهم وامتنانهم للجهود التي تبذلها حكومة المملكة وشعبها في خدمتهم.
يُذكر أن مبادرة "نسك" تستمر لمدة عشرة أيام بالتعاون مع الجهات الشريكة، وتأتي في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.