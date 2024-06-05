"الموارد البشرية" بمكة تنظم مبادرة "نسك" لاستقبال ضيوف الرحمن بمطار جدة

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلاً في مركز التنمية بمحافظة جدة، بالتعاون مع جمعية البر بجدة وجمعية نفع الخيرية وجمعية دعم للأرامل والمطلقات، مبادرة "نسك" لاستقبال الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ بمطار الملك عبدالعزيز بجدة بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة محمد جلال الغامدي، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة أيمن رجاء الحربي، وعددٍ من المسؤولين، حيث قدمت الوزارة الترحيب والدعم لضيوف الرحمن عند وصولهم، واستقبلتهم بالورود والهدايا التذكارية كجزء من هذه المبادرة.