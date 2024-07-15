سوق الرُطب والتمور بالمدينة المنوّرة يشهد حراكاً اقتصادياً مميزاً

وتُسهم درجات الحرارة المرتفعة في التأثير على سرعة نضج الرُطب كمرحلة أولى لعمليات الجني، التي تستمر حتى نهاية شهر يوليو، ثم تبدأ بعدها عملية جنيّ التمور التي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس، ليبدأ المزارعون في عرض تمورهم في السوق، ومن أشهرها: تمر العجوة، والصفاوي، والعنبر، والمجدول، والبرني، وغيرها من أنواع التمور الأخرى.