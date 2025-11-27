إحالة 6 أشخاص إلى النيابة العامة بسبب نشر محتوى يستهدف تأجيج الرأي العام

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بانها وبناء على مارصدته من قيام 6 أشخاص بنشر محتويات معلوماتية ممنهجة بهدف تأجيج الرأي العام، مما يعدّ فعلاً مجرّماً ومعاقباً عليه وفقاً للفقرة (1) من المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تنص على: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب جريمة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية”.