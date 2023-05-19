مجلس التعاون يؤكد أهمية الدور المحوري للمملكة في نجاح القمة العربية

وأعرب البديوي في تصريح، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الجهود والإمكانات والدعم الكامل والتسهيلات اللازمة التي قامت بها المملكة لاستضافة وتنظيم القمة العربية.