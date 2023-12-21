تطور العلاقات السعودية- الإيرانية... رحلة نحو التقارب والتعاون

قال الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي، الدكتور فهيد بن سالم العجمي، إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران تشهد تحولات إيجابية وملموسة، مما يعكس الرغبة الحقيقية للبلدين في تعزيز التقارب وتحقيق التفاهم الكامل. يتناول هذا المقال رحلة هذا التطور، مسلطًا الضوء على الجوانب المحورية التي شكلت هذا التحول الدبلوماسي.