"السالم": الدرعية منبع التجديد ومنطلق التأسيس

ومضى قائلاً: "وكما قيل إذا مات فينا سيد قام سيد، فلم يمضِ ستة أعوام على انتهاء الدولة السعودية الأولى، حتى قام حفيد مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود من استعادة الملك ونقل العاصمة إلى الرياض، واستمرت حتى عام 1891م، وبعد عشر سنوات من الفوضى في الجزيرة العربية وعودة الانقسامات والصراعات ما بين القبائل، افتتح الملك عبدالعزيز رحمه الله الرياض في عام 1902م بحكمة ودهاء بالرغم من قلة العدة والعتاد، وبدأ مسيرة من الكفاح والنضال دامت أكثر من ثلاثين عاماً، تمكن خلالها من استرجاع كامل أملاك آبائه وأجداده، فوحد الأراضي الشاسعة المترامية الأطراف ولمّ شمل القبائل وحل الأمن محل الخوف، فأعلن عن قيام المملكة العربية السعودية في سبتمبر عام 1932م، والتي اليوم نعيش في كنفها وبلغت أزهى وأبهى عصورها في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- دولة جمعت ما بين الأصالة والمعاصرة".