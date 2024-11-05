وسط أجواء إيمانية مؤثرة وفي وقت واحد.. 11 فلبينيًّا يُشهِرون إسلامهم بالخبر

أعلنت جمعية "هداية" للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر، عن إسلام 11 شخصًا من أبناء الجالية الفلبينية في وقت واحد؛ وذلك ضمن فعالياتها الدعوية المتواصلة التي تستهدف نشر رسالة الإسلام وتعزيز القيم الإنسانية.
وجاء إعلان إسلام الـ11 شخصًا بشكل جماعي في أجواء إيمانية مؤثرة؛ حيث عبّر المسلمون الجدد عن سعادتهم البالغة لاتخاذهم هذه الخطوة، مقدمين شكرهم للجمعية على الدعم والتوجيه الذي تلقوه خلال مراحل التعرف على الإسلام.
وتأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة الجمعية المتواصلة لتعزيز التعايش وتقديم رسالة الإسلام السمحة للجاليات المختلفة في المنطقة، وسط إشادة واسعة من المجتمع على هذه الجهود المباركة.