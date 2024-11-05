وسط أجواء إيمانية مؤثرة وفي وقت واحد.. 11 فلبينيًّا يُشهِرون إسلامهم بالخبر

وجاء إعلان إسلام الـ11 شخصًا بشكل جماعي في أجواء إيمانية مؤثرة؛ حيث عبّر المسلمون الجدد عن سعادتهم البالغة لاتخاذهم هذه الخطوة، مقدمين شكرهم للجمعية على الدعم والتوجيه الذي تلقوه خلال مراحل التعرف على الإسلام.